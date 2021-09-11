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Американка втратила роботу, бо кашляла на відвідувачів супермаркету

Американка втратила роботу, бо кашляла на відвідувачів супермаркету

Американка втратила роботу, бо кашляла на відвідувачів супермаркету

Скріншот відео

Жінка називала тих, хто одягає маски “вівцями”.

Відвідувачка супермаркету в місті Лінкольн (штат Небраска, США) у відповідь на прохання покупців одягнути маску почала демонстративно кашляти. Відео цього інциденту зібрало у Twitter мільйони переглядів, після чого жінку звільнили з роботи.

Про це повідомляє видання Insider.

Опубліковане в Мережі відео, на якому жінка у супермаркеті почала кашляти на людей, пояснюючи це тим, що вона не хвора, а лише має алергію, викликало хвилю обурення. 

На прохання інших покупців триматися від них подалі відвідувачка продовжувала кашляти та дражнити їх словами: “Це так мило, як ви боїтеся”. Окрім того, жінка називала тих, хто одягає маски “вівцями”.

Журналісти з’ясували, що неадекватна відвідувачка супермаркету працює в німецькій компанії SAP в Аризоні, і звернулися за коментарями до роботодавця. У компанії повідомили, що серйозно поставилися до цього інциденту зі своєю співробітницею, а згодом опублікували інформацію про те, що особу, яка так “прославилася” у Мережі, було звільнено.

Нагадаємо, раніше у США помер від коронавірусу теле- і радіоведучий Дік Фаррел, який закликав своїх слухачів не вакцинуватися від COVID-19.

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