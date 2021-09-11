Американка втратила роботу, бо кашляла на відвідувачів супермаркету

Жінка називала тих, хто одягає маски “вівцями”.

Відвідувачка супермаркету в місті Лінкольн (штат Небраска, США) у відповідь на прохання покупців одягнути маску почала демонстративно кашляти. Відео цього інциденту зібрало у Twitter мільйони переглядів, після чого жінку звільнили з роботи.

Про це повідомляє видання Insider.

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Опубліковане в Мережі відео, на якому жінка у супермаркеті почала кашляти на людей, пояснюючи це тим, що вона не хвора, а лише має алергію, викликало хвилю обурення.

На прохання інших покупців триматися від них подалі відвідувачка продовжувала кашляти та дражнити їх словами: “Це так мило, як ви боїтеся”. Окрім того, жінка називала тих, хто одягає маски “вівцями”.

COVID-denier in Nebraska coughs on shoppers at a supermarket pic.twitter.com/Ejy9HfsshS — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) September 7, 2021

Журналісти з’ясували, що неадекватна відвідувачка супермаркету працює в німецькій компанії SAP в Аризоні, і звернулися за коментарями до роботодавця. У компанії повідомили, що серйозно поставилися до цього інциденту зі своєю співробітницею, а згодом опублікували інформацію про те, що особу, яка так “прославилася” у Мережі, було звільнено.

Нагадаємо, раніше у США помер від коронавірусу теле- і радіоведучий Дік Фаррел, який закликав своїх слухачів не вакцинуватися від COVID-19.

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