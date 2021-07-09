Порье - Макгрегор: где смотреть и ставки букмекеров на супербой UFC

Порье - Макгрегор: где смотреть и ставки букмекеров на супербой UFC

Звездные соперники сойдутся в октагоне уже в третий раз.

В ночь на воскресенье, 11 июля, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведет поединок против американца Дастина Порье. Их бой станет главным событием турнира UFC 264 в Лас-Вегасе.

Также читайте Макгрегор с ноги ударил Порье перед третьим поединком: видео жаркой дуэли взглядов

Это будет третья встреча Макгрегора и Порье в октагоне. В ночь на 24 января Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде, нанеся ему первое поражение нокаутом в карьере.

Дастину удалось взять у Конора реванш за проигранный бой в сентябре 2014 года, когда ирландец нокаутировал его уже в первом раунде.

Поединок Порье - Макгрегор начнется в 22:00 по местному времени. В Украине это будет 5:00 утра воскресенья, 11 июля.

Где смотреть бой Порье - Макгрегор

В Украине поединок в прямом эфире эксклюзивно будет транслировать канал Setanta Sport, который также можно смотреть онлайн на медиасервисе MEGOGO. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию боя Порье - Макгрегор.

Прогнозы букмекеров на бой Порье - Макгрегор

В предстоящем поединке букмекеры больше верят в успех Порье. На победу американца можно поставить с коэффициентом 1.80, тогда как на триумф Макгрегора - 2.11.

На победу Дастина нокаутом принимаются ставки с коэффициентом 3.00, а на досрочную победу Конора - 2.85. На то, что Порье выиграет решением судей, коэффициент составляет 5.00. Победа Макгрегора благодаря вердикту арбитров - 7.50.

На счету 32-летнего Макгрегора 27 боев в смешанных единоборствах (22 победы, 5 поражений).

32-летний Порье в ММА одержал 27 побед, потерпел шесть поражений, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Как писал ТСН Проспорт, ранее стали известны гонорары Макгрегора и Порье за поединок UFC 264.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку