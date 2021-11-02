Реал Мадрид – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж игры с участием "горняков".
В среду, 3 ноября, донецкий " Шахтер " в рамках 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сыграет на выезде с мадридским " Реалом ".
Поединок состоится на "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-транслцию этой встречи.
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- В противостоянии между этими коллективами в рамках первого круга испанцы разбили "Шахтер" в Киеве со счетом 5:0;
- В другом матче группы молдавский "Шериф" будет принимать миланский "Интер";
- После трех туров возглавляет квартет "Шериф", имеющий шесть очков. Столько же баллов в активе "Реала", но он уступает команде Юрия Вернидуба из-за личных встреч. "Интер" с четырьмя баллами – третий. Замыкает группу с одним пунктом "Шахтер".