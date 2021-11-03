"Нет и никогда": президент Грузии резко оценила шансы Саакашвили на помилование

"Нет и никогда": президент Грузии резко оценила шансы Саакашвили на помилование

Саломе Зурабишвили не считает, что пятый президент Грузии является политзаключенным.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подтвердила, что не помилует бывшего главу грузинского государства Михеила Саакашвили.

Об этом Зурабишвили сказала во время брифинга, информирует " Эхо Кавказа".

"Поскольку этот вопрос снова поднимается, должна сказать, что моя позиция о помиловании Михеила Саакашвили четкая и неизменная: нет и никогда", — сказала президент.

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По ее словам, Саакашвили не отвечает критериям политического заключенного или жертвы несправедливости.

"Он является осужденным, который добровольно и нелегальным путем попал в Грузию, а целью приезда была дестабилизация", — сказала глава государства.

Однако Зурабишвили считает, что Саакашвили должен считаться "особым заключенным" из-за большого общественного и политического интереса к его личности.

"Это требует от пенитенциарной администрации и от власти особого внимания и принятия всех мер, чтобы ухудшение его здоровья не было использовано с целью политической спекуляции или дестабилизации. Это требует максимальной прозрачности и своевременного реагирования на любые признаки ухудшения его состояния. На этом все, я больше не буду возвращаться к этому вопросу", — подытожила Саломе Зурабишвили.

Напомним, что 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

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