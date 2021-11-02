Реал Мадрид - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж гри за участю "гірників".

У середу, 3 листопада , донецький "Шахтар" у рамках 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів зіграє на виїзді з мадридським "Реалом".

Поєдинок відбудеться на "Сантьяго Бернабеу" у столиці Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-транслцію цієї зустрічі.

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У протистоянні між цими колективами в рамках першого кола іспанці розбили "Шахтар" в Києві з рахунком 5:0 ;

; У іншому матчі групи молдавський "Шериф" прийматиме міланський "Інтер";

Після трьох турів очолює квартет "Шериф", який має шість очок. Стільки ж балів в активі "Реала", але він поступається команді Юрія Вернидуба через особисті зустрічі. "Інтер" із чотирма балами - третій. Замикає групу з одним пунктом "Шахтар".

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