Усик поднялся в рейтинге лучших боксеров планеты

Он улучшил свое положение на одну позицию.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поднялся в списке лучших боксеров мира.

Так, 34-летний Усик добавил по этому показателю одну строчку, опередив американца Эррола Спенса, и теперь находится на четвертом месте. Соответствующий рейтинг сформировал авторитетный портал BoxRec.

Выше Усика расположились чемпион в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри, чемпион в среднем весе по версии IBF Геннадий Головкин (2) и абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (1).

Вашему вниманию топ-10 боксеров планеты :

BoxRec

В этом списке нашлось место и Василию Ломаченко, он идет на 30 позиции.

Отметим, что Усик собрал свои пояса именно в бою с Джошуа, победив его в конце сентября.

Таким образом, Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории. Ранее он собрал все четыре самых престижных пояса в крузервейте.

Для 34-летнего Усика это был 19 поединок в профессионалах. В его активе 19 побед;

Реванш Усика и Джошуа намерены провести весной 2022 года.

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