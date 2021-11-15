Усик піднявся в рейтингу найкращих боксерів планети

Він покращив своє становище на одну позицію.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик піднявся в списку найкращих боксерів світу.

Так, 34-річний Усик додав за цим показником одну сходинку, випередивши американця Еррола Спенса, і тепер розташовується на четвертому місці. Зазначимо, що відповідний рейтинг сформував авторитетний портал BoxRec.

Вище за Усика розташувалися чемпіон у суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі, чемпіон у середній вазі за версією IBF Геннадій Головкін (2) та абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (1).

До вашої уваги топ-10 боксерів планети :

BoxRec

У цьому списку знайшлося місце й для Василя Ломаченка, він йде на 30 позиції.

Зазначимо, що Усик зібрав свої пояси саме в бою з Джошуа, коли переміг його наприкінці вересня.

Таким чином, Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій категорії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. В його активі 19 перемог;

Реванш Усика та Джошуа планують провести навесні 2022 року.

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