Марія Бурмака показала, як живе зірка "Території А" Юнакова в Іспанії

Артистка завітала в гості до Ольги Юнакової.

Українська співачка Марія Бурмака показала, як живе зірка "Території А" Ольга Юнакова в Іспанії.

Так, виконавиця приїхала в гості до популярної артистки 90-х, яка мешкає у місті Марбелья. На сторінці в Facebook Марія поділилася, що знаменитість з чоловіком Степаном виховує в трьох дочок – Єву, Терезу і Моніку – та продемонструвала фанам їхній будинок.

Ольга Юнакова з чоловіком та дітьми / facebook.com/maria.burmaka

Ольга Юнакова / facebook.com/maria.burmaka

Ольга Юнакова / facebook.com/maria.burmaka

За словами Бурмаки, Ольга займається організацією дитячих фестивалів, малює, перероблює старі речі, які знаходять на антикварних барахолках, та керує дитячою студією.

Марія Бурмака та Ольга Юнакова / facebook.com/maria.burmaka

facebook.com/maria.burmaka

facebook.com/maria.burmaka

Марія Бурмака та Ольга Юнакова / facebook.com/maria.burmaka

"Оля малює – оцей гранат на стіні вона намалювала сама. І ще вони зі Степаном реставрують унікальні речі, а перед тим знаходять їх на антикварних барахолках. І вчора ми на такій були! В мене теж є класний "улов"!!! Ну і ще, коли ми ввечері сиділи, то на 95% бачили НЛО. Щось дуже яскраве в нічному небі, яке протягом двох годин зависало, різко опускалось вниз, рухалось якоюсь геомеричною траекторією і потім раптово зникло! Це був прекрасний вечір і день! Оля, Степан, дівчата, дякую вам за все і за різні лайфхаки! Дуже яскраве враження від всього!!!" – поділилася Бурмака.

Марія Бурмака та Ольга Юнакова / facebook.com/maria.burmaka

facebook.com/maria.burmaka

Зауважимо, Ольга Юнакова народилася у Львові 12 лютого 1971 року. На початку 90-х артистка була солісткою гурту "Пліч-о-пліч", а 1995-го розпочала сольну кар'єру. У дискографії співачки 13 відеокліпів, 6 альбомів. Вона – лауреатка низки конкурсів. В Іспанії артистка живе вже понад 7 років.

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