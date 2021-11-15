Астрономи виявили нову чорну діру за межами нашої галактики

Ця діра приблизно в 11 разів масивніша за Сонце.

Астрономи виявили чорну діру за межами Чумацького Шляху, вивчивши, як вона впливає на рух сусідньої зірки.

Про це пише Бі-бі-сі.

Також читайте Астрономи виявили в далекій галактиці елемент, який міститься в людських кістках і зубах

Дослідники використовували телескоп (VLT) Європейської південної обсерваторії. Це вперше, коли вчені застосували динамічний метод для виявлення чорної діри за межами нашої галактики.

Знайдена чорна діра перебуває в розсіяному зоряному скупченні NGC 1850 в сусідній галактиці Велика Магелланова Хмара на відстані приблизно 160 тисяч світлових років від Сонця.

Ця діра приблизно в 11 разів більша за Сонце. Виявити її вдалося завдяки гравітаційному впливу на зірку, що обертається навколо чорного об'єкта.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, як Місяць впливає на поведінку та настрій людини.

Читайте також:

Початок нового сонячного циклу: астрономи зафіксували один із найпотужніших спалахів за три роки

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання