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Заря - Ворскла: видеотрансляция матча УПЛ

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Заря - Ворскла: видеотрансляция матча УПЛ

Заря - Ворскла / УПЛ

Поединок начнется в 19:30.

В воскресенье, 29 августа, состоится матч 6-го тура украинской Премьер-лиги между луганской "Зарей" и полтавской "Ворсклой".

Команды встретятся на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье. Начало поединка - в 19:30.

Вашему вниманию видеотрансляция этого поединка.

  • "Заря" занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 7 очков.
  • "Ворскла" (11 баллов) идет 5-й.

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ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22
6 тур
Емблема ФК «Зоря Луганськ»

Воскресенье, 29 августа / 19:30
Запорожье. "Славутич-Арена"
ТВ-трансляция - УНИАН

 

 Эмблема ФК «Ворскла»
  СТАТИСТИКА МАТЧА  
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