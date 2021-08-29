Заря - Ворскла: видеотрансляция матча УПЛ

Поединок начнется в 19:30.
В воскресенье, 29 августа, состоится матч 6-го тура украинской Премьер-лиги между луганской "Зарей" и полтавской "Ворсклой".
Команды встретятся на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье. Начало поединка - в 19:30.
Вашему вниманию видеотрансляция этого поединка.
- "Заря" занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 7 очков.
- "Ворскла" (11 баллов) идет 5-й.
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|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22
6 тур
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Воскресенье, 29 августа / 19:30
|СТАТИСТИКА МАТЧА