Заря - Ворскла: видеотрансляция матча УПЛ

Поединок начнется в 19:30.

В воскресенье, 29 августа, состоится матч 6-го тура украинской Премьер-лиги между луганской "Зарей" и полтавской "Ворсклой".

Команды встретятся на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье. Начало поединка - в 19:30.

Вашему вниманию видеотрансляция этого поединка.

"Заря" занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 7 очков.

"Ворскла" (11 баллов) идет 5-й.

Читайте также: украинский футбол на ТВ: где смотреть матчи 6-го тура УПЛ

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22

6 тур Воскресенье, 29 августа / 19:30

Запорожье. "Славутич-Арена"

ТВ-трансляция - УНИАН



СТАТИСТИКА МАТЧА

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку