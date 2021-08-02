Жеребьевка плей-офф квалификации Лиги Европы: с кем сыграет "Заря"

Жеребьевка плей-офф квалификации Лиги Европы: с кем сыграет "Заря"

Команда Виктора Скрипника начнет борьбу в турнире 19 августа.

В понедельник, 2 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Своего потенциального соперника на этой стадии узнала луганская "Заря".

"Мужики" начнут борьбу в турнире поединками с победителем пары "Рапид" (Австрия) - "Анортосис" (Кипр). Бронзовый призер УПЛ первый матч раунда плей-офф сыграет в гостях.

В случае победы на этой стадии по сумме двух матчей "Заря" выйдет в групповой этап турнира.

Матчи раунда плей-офф Лиги Европы состоятся 19 и 26 августа.

В случае поражения "Заря" сразу попадет в групповой этап Лиги конференций.

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