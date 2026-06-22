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Германия срочно направила к границе с Беларусью почти 5 тыс. военных: что произошло
Германия перебрасывает 5 тысяч военных в Литву к границе с Беларусью.
Германия перебрасывает 5000 военных к границе с Беларусью. Солдаты бундесвера будут постоянно размещены в Литве для защиты восточного фланга НАТО.
Об этом пишет BILD.
В целом до конца 2027 года планируется разместить на постоянной основе около 5 тысяч немецких военных.
В издании отмечают, что впервые в своей истории бундесвер разместит на постоянной основе большое количество солдат за границей — непосредственно на границе с Беларусью, лидер которой Александр Лукашенко тесно связан с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Министр обороны Литвы Робертас Каунас говорит, что подготовка идет даже с опережением графика. На месте густого леса появляются новые жилые дома, школы, детские сады и медицинские учреждения.
«Во время формирования немецкой бригады все идет по плану. Относительно первой фазы строительства мы даже на десять месяцев опережаем план. Это означает, что мы далеко продвинулись в создании инфраструктуры и можем раньше начать вторую фазу. Мы можем исходить из того, что Германия и Литва в любом случае будут готовы к концу 2027 года, если не раньше. Бригада будет полностью оснащена и готова», — сказал литовский министр.
По его словам, для сдерживания на восточном фланге НАТО эта бригада под командованием генерала Кристиана Хубера «чрезвычайно важна».
В настоящее время в Литве уже размещено около 1800 немецких военных. В этом месяце они проводят учения в 20 километрах от белорусской границы.
Ранее главнокомандующий ВВС Германии заявил, что в случае нападения России на НАТО Германия готова вступить в войну «хоть сегодня ночью» и защищать «каждый сантиметр» территории Альянса.