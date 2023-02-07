Германия передаст Украине 178 танков Leopard — Spiegel

Первые танки должны прибыть в Украину летом этого года, но только часть.

Правительство Германии одобрило поставки в Украину 178 боевых современных танков Leopard 1.

Об этом сообщает немецкое издание SPIEGEL, ссылающееся на свои источники.

Как пишет влиятельное издание, первые танки должны прибыть в Украину летом этого года, но только часть. Другая – не раньше следующего года. Согласно сообщению правительства, Германия планирует официально объявить о плане вечером вторника, 7 февраля.

Немецкие танки Leopard Украина

Напомним, ранее немецкое издание Business Insider писало, что федеральное правительство Германии разрешило реэкспорт и 187 танков Leopard 1 могут оказаться в Украине. Так, 88 этих более старых моделей боевых машин находятся на складах Rheinmetall, еще 99 готовы передать FFG.

Напомним, что 6 февраля в Польшу прибыл первый танк Leopard 2 для Украины от Канады. В общей сложности это государство объявило ранее о передаче четырех таких танков.

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что во время очередного заседания в формате "Рамштайн", которое запланировано на 14 февраля, страны-партнеры объявят о количестве и сроках передачи Украине западных танков.

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