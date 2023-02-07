"Первый" Leopard 2 прибыл в Киев – Резников

Министр обороны выложил фото с моделью танка Leopard 2 и своим немецким коллегой.

"Первый" немецкий танк Leopard 2 прибыл в Киев, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Об этом он написал в Сети 7 февраля, опубликовав совместное фото со своим немецким коллегой Борисом Писториусом и моделью танка Leopard 2 в руках.

"Первый" Leopard 2 прибыл в Киев. Их будет больше. Спасибо канцлеру Германии Олафу Шольцу, моему коллеге Борису Писториусу и немецкому народу. Танковая коалиция идет… к победе!" – говорится в заявлении Резникова.

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Напомним, что 6 февраля в Польшу прибыл первый танк Leopard 2 для Украины от Канады. В целом, это государство объявило ранее о передаче четырех таких танков.

Резников накануне сообщил, что во время очередного заседания в формате "Рамштайн" 14 февраля страны-партнеры объявят о количестве и сроках передачи Украине танков.

Отметим, что, по словам члена комитета ВР по нацбезопасности Федора Вениславского, Украине для освобождения всех территорий необходимо от 500 до 700 танков.

Танк "Leopard 2" из Канады уже близится к Украине

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