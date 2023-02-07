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"Первый" Leopard 2 прибыл в Киев – Резников

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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"Первый" Leopard 2 прибыл в Киев – Резников

Фото: Twitter-аккаунт Алексея Резникова

Министр обороны выложил фото с моделью танка Leopard 2 и своим немецким коллегой.

"Первый" немецкий танк Leopard 2 прибыл в Киев, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Об этом он написал в Сети 7 февраля, опубликовав совместное фото со своим немецким коллегой Борисом Писториусом и моделью танка Leopard 2 в руках.

"Первый" Leopard 2 прибыл в Киев. Их будет больше. Спасибо канцлеру Германии Олафу Шольцу, моему коллеге Борису Писториусу и немецкому народу. Танковая коалиция идет… к победе!" – говорится в заявлении Резникова.

Напомним, что 6 февраля в Польшу прибыл первый танк Leopard 2 для Украины от Канады. В целом, это государство объявило ранее о передаче четырех таких танков.

Резников накануне сообщил, что во время очередного заседания в формате "Рамштайн" 14 февраля страны-партнеры объявят о количестве и сроках передачи Украине танков.

Отметим, что, по словам члена комитета ВР по нацбезопасности Федора Вениславского, Украине для освобождения всех территорий необходимо от 500 до 700 танков.

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Просмотры
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