"Перший" Leopard 2 прибув до Києва – Резніков

Міністр оборони виклав фото з моделлю танка Leopard 2 і своїм німецьким колегою.
"Перший" німецький танк Leopard 2 прибув до Києва, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
Про це він написав у Мережі 7 лютого, опублікувавши спільне фото зі своєму німецьким колегою Борисом Пісторіусом та моделлю танка Leopard 2 в руках.
"Перший" Leopard 2 прибув до Києва. Їх буде більше. Дякуємо канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, моєму колезі Борису Пісторіусу і німецькому народу. Танкова коаліція йде... до перемоги!" – йдеться в заяві Резнікова.
Зауважимо, що 6 лютого до Польщі прибув перший танк Leopard 2 для України від Канади. Загалом ця держава оголосила раніше про передавання чотирьох таких танків.
Резніков напередодні повідомив, що під час чергового засідання у форматі "Рамштайн" 14 лютого країни-партнери оголосять про кількість і терміни передавання Україні танків.
Зауважимо, що за словами члена комітету ВР з нацбезпеки Федора Веніславського, Україні для звільнення всіх територій необхідно від 500 до 700 танків.
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