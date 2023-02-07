Яке озброєння отримала Росія від Ірану та Білорусі: список

Наразі можна говорити лише про іранську та білоруську зброю, бо точних даних про постачання з інших країн, наприклад Північної Кореї, поки нема.
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко проаналізував, яку іноземну зброю отримала Росія.
Про це він сказав в інтерв'ю NV.
За словами експерта, наразі можна говорити лише про іранську зброю, бо точних даних про постачання з інших країн, наприклад Північної Кореї, поки нема.
"Хоча можна робити припущення, що це можуть бути, скажімо, боєприпаси до артилерії 122-го або 152-го калібру. Але тут все ж таки постає запитання: чи це справді так?", – зазначив Коваленко.
Так, РФ отримала від Ірану такі види озброєння і спорядження:
- розвідувально-ударний безпілотник Mohajer-6, який використовує не дуже часто. Mohajer-6 використовується для розвідки та наведення дронів-камікадзе Shahed 131/136;
- сумнозвісні Shahed 131/136, які РФ використовує для атак на цивільну інфраструктуру
- розвідувальні безпілотники Yasir та Ababil-2;
- є інформація, що Росія може отримувати від Тегерану снаряди до артилерії, але вона не підтверджена на 100%;
- боєприпаси Qaem-5 для Mohajer-6;
- іранські шоломи NIJ II та бронежилети Rouin-3.
Від свого сателіта Білорусі Росія отримала:
- майже сотню танків Т-72А;
- деяку кількість БМП-1 та БМП-2;
- транспортну техніку, таку як Урал-4320;
- значну кількість артилерії, як САУ 2С9 "Нона", 152-мм гармата-гаубиця Д-20, 122-мм гаубиця Д-30.
Раніше у ГУР повідомили, що Росія чекає на нову партію іранських безпілотників. Проте розвідка поки не зафіксувала фактів отримання Росією іранських балістичних ракет Fateh та Zolfaghar, проти яких українська система ППО безсила.
За інформацією видання The Wall Street Journal, Москва та Тегеран також розробляють плани щодо виробництва безпілотників іранського виробництва в Росії.
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