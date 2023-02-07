Яке озброєння отримала Росія від Ірану та Білорусі: список

Наразі можна говорити лише про іранську та білоруську зброю, бо точних даних про постачання з інших країн, наприклад Північної Кореї, поки нема.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко проаналізував, яку іноземну зброю отримала Росія.

Про це він сказав в інтерв'ю NV.

За словами експерта, наразі можна говорити лише про іранську зброю, бо точних даних про постачання з інших країн, наприклад Північної Кореї, поки нема.

"Хоча можна робити припущення, що це можуть бути, скажімо, боєприпаси до артилерії 122-го або 152-го калібру. Але тут все ж таки постає запитання: чи це справді так?", – зазначив Коваленко.

Так, РФ отримала від Ірану такі види озброєння і спорядження:

розвідувально-ударний безпілотник Mohajer-6 , який використовує не дуже часто. Mohajer-6 використовується для розвідки та наведення дронів-камікадзе Shahed 131/136;

, який використовує не дуже часто. Mohajer-6 використовується для розвідки та наведення дронів-камікадзе Shahed 131/136; сумнозвісні Shahed 131/136 , які РФ використовує для атак на цивільну інфраструктуру

, які РФ використовує для атак на цивільну інфраструктуру розвідувальні безпілотники Yasir та Ababil-2;

є інформація, що Росія може отримувати від Тегерану снаряди до артилерії, але вона не підтверджена на 100%;

боєприпаси Qaem-5 для Mohajer-6;

іранські шоломи NIJ II та бронежилети Rouin-3.

Від свого сателіта Білорусі Росія отримала: