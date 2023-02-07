Лавров ошелешив брехнею про "расистську сутність" Борреля

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров поділився своїми вигадками про "расистську сутність" голови зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля.

Свою заяву російський міністр зробив у ефірі одного з пропагандистських каналів.

Так, Лавров сказав, що Боррель не вміє приховувати начебто расистської сутності свого бачення світу. Цими словами голова МЗС РФ відповів на коментар очільника євродипломатії щодо свого "африканського туру".

"Це говорить людина, яка не вміє приховувати расистської сутності свого бачення світу. Нещодавно, як ви пам'ятаєте, він публічно розповідав, що Європа – це квітучий сад, а він, так би мовити, там садівник", – виголосив неправдиві факти Лавров.

Окрім того, він присвоїв Боррелю слова про те, що начебто для Євросоюзу країни Африки – це "джунглі", які загрожують добробуту "європейського саду".

Зауважимо, 3 лютого Боррель за підсумками свого візиту до Африки закликав країни континенту до солідарності з Україною та вказав на брехливість російської влади. Зокрема, європейський політик сказав: "Російське вторгнення до України виявилося на високому місці в порядку денному після того, як за кілька днів до цього відбувся візит до Південної Африки міністра закордонних справ Росії Лаврова".

Нагадаємо, що в січні Лавров вирушив у дипломатичне турне Африкою та відвідав чотири країни, аби перегтягти їхні уряди на бік РФ у питанні війни проти України. Однак у цьому турне з російським міністром сталися дві прикрі несподіванки. Як натякнув очільник МЗС України Дмитро Кулеба, дві з країн Африки відмовилися від спілкування з Лавровим.

Читайте також:

Володимир Зеленський збирається до Брюсселя: у ЗМІ просочуються подробиці відрядження