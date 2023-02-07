Лавров ошарашил ложью о "расистской сущности" Борреля

Глава МИД России Сергей Лавров поделился своими выдумками о "расистской сущности" главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

Свое заявление российский министр сделал в эфире одного из пропагандистских каналов.

Так, Лавров сказал, что Боррель не умеет скрывать якобы расистскую сущность своего видения мира. Этими словами глава МИД РФ ответил на комментарий главы евродипломатии по поводу своего "африканского тура".

"Это говорит человек, который не умеет скрывать расистскую сущность своего видения мира. Недавно, как вы помните, он публично рассказывал, что Европа – это цветущий сад, а он, так сказать, там садовник", – произнес неправдивые факты Лавров.

Кроме того, он присвоил Боррелю слова о том, что якобы для Евросоюза страны Африки – это "джунгли", угрожающие благосостоянию "европейского сада".

Отметим, 3 февраля Боррель по итогам своего визита в Африку призвал страны континента к солидарности с Украиной и указал на лживость российских властей. В частности, европейский политик сказал: "Российское вторжение в Украину оказалось на высоком месте в повестке дня, после того как за несколько дней до этого состоялся визит в Южную Африку министра иностранных дел России Лаврова".

Напомним, что в январе Лавров отправился в дипломатическое турне по Африке и посетил четыре страны, чтобы перетащить их правительства на сторону РФ в вопросе войны против Украины. Однако в этом турне с российским министром произошли две досадные неожиданности. Как намекнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, две из стран Африки отказались от общения с Лавровым.

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