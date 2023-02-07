Німеччина передасть Україні 178 танків Leopard - Spiegel

Перші танки повинні прибути до України влітку цього року, проте лише частина.

Уряд Німеччини схвалив постачання до України 178 танків бойових сучасних танків Leopard 1.

Про це повідомляє німецьке видання SPIEGEL, яке посилається на свої джерела.

Як пише впливове видання, перші танки повинні прибути до України влітку цього року, проте лише частина. Інша - не раніше наступного року. Відповідно до повідомлення уряду, Німеччина планує офіційно оголосити про це ввечері вівторка, 7 лютого.

Німецькі танки Leopard Україні

Нагадаємо, раніше німецьке видання Business Insider писало, що федеральний уряд Німеччини дозволив реекспорт і 187 танків Leopard 1 можуть опинитися в Україні. Так, 88 цих старіших моделей бойових машин перебувають на складах Rheinmetall, ще 99 — готові передати FFG.

Зауважимо, що 6 лютого до Польщі прибув перший танк Leopard 2 для України від Канади. Загалом ця держава оголосила раніше про передавання чотирьох таких танків.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що під час чергового засідання у форматі "Рамштайн", яке заплановане на 14 лютого, країни-партнери оголосять про кількість і терміни передавання Україні західних танків.

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