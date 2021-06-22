Hyundai приобрел производителя роботов Boston Dynamics по 1 млрд долларов

В компаниях говорят, что будут развивать сильные стороны друг друга.

Автомобильный корейский производитель Hyundai Motor Group приобрел контрольный пакет разработчика роботов Boston Dynamics. Соглашение оценивается в более миллиарда долларов.

Об этом говорится в официальном заявлении Boston Dynamics.

21 июня соглашение официально завершили, в результате чего Hyundai получил от SoftBank Group Corp. 80% акций Boston Dynamics. Стороны оценили сделку в 1,1 млрд долларов. Остальные 20% остаются в распоряжении SoftBank. Эта компания в 2017 году также выкупила разработчика роботов в материнской компании Google — Alphabet.

Относительно целей соглашения, в компаниях говорят, что планируют развивать сильные стороны друг друга по логистике, производству и автоматизации. Кроме того, Hyundai будет поддерживать развитие продуктовой линии и международных продаж Boston Dynamics.

Напомним, одна из самых популярных команд производителей роботов "Boston Dynamics" решила отпраздновать завершение 2020 года зажигательными танцами своих произведений. Разработчики научили свои подопечных танцевать даже балетные па.

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