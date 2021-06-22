Hyundai придбав виробника роботів Boston Dynamics за 1 мільярд доларів

У компаніях кажуть, що розвиватимуть сильні сторони одна одної.

Автомобільний корейський виробник Hyundai Motor Group придбав контрольний пакет розробника роботів Boston Dynamics. Угоду оцінюють у понад мільярд доларів.

Про це йдеться в офіційній заяві Boston Dynamics.

21 червня угоду офіційно завершили, внаслідок чого Hyundai отримав від SoftBank Group Corp. 80% акцій Boston Dynamics. Сторони оцінили угоду у 1,1 млрд доларів. Решта 20% залишаються у розпорядженні SoftBank. Ця компанія у 2017 році також викупила розробника роботів у материнської компанії Google – Alphabet.

Щодо цілей угоди, у компаніях кажуть, що розвиватимуть сильні сторони одна одної щодо логістики, виробництва та автоматизації. Крім того, Hyundai підтримуватиме розвиток продуктової лінії та міжнародних продажів Boston Dynamics.

Нагадаємо, одна з найпопулярніших команд виробників роботів "Boston Dynamics" вирішили відсвяткувати завершення 2020 року запальним танком своїх витворів. Розробники навчили свої підопічних танцювати навіть балетні па.

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