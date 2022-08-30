Иран передал России первую партию беспилотников для использования в Украине — WP

Россия получила от Ирана первую партию ударных беспилотников, которые после учения будут использоваться в войне против Украины.

Российские грузовые самолеты тихо забрали первые боевые беспилотники иранского производства для использования против Украины. Как заявляют официальные лица США, это означает углубление связей между Москвой и Тегераном, а также свидетельствует о трудностях России с поставкой для своих военных.

Об этом сообщает Washington Post.

БПЛА были доставлены в РФ транспортными самолетами, первые из которых вылетели 19 августа. Они привезли по крайней мере два типа беспилотников, способных нести боеприпасы для атак на радары, артиллерию и другие военные цели.

Начальная поставка беспилотников серии Mohajer-6 и Shahed в Москву считается первой частью запланированной передачи сотен иранских БПЛА разных типов.

Появление иранских беспилотников в РФ может помочь восполнить серьезный пробел в военной кампании России в Украине. Россия имеет от 1500 до 2000 военных БПЛА для наблюдения, однако сравнительно немногие ударные беспилотники, которые могут точно поражать цели глубоко внутри вражеской территории.

Кроме того, по словам официальных лиц в США, во время первых испытаний в России иранские беспилотники получили многочисленные неисправности.

По словам аналитиков, хотя Россия стремится увеличить внутреннее производство таких беспилотников, этому мешают западные санкции и экспортный контроль, которые остановили поток полупроводниковых микросхем, необходимых для производства такого оружия.

Напомним, по данным иностранных СМИ, администрация президента США заявила, что РФ могла обратиться в Иран с просьбой предоставить ей сотни беспилотных летательных аппаратов, в том числе способных нести оружие, для использования в войне против Украины.

Впоследствии представитель МИД Ирана Насер Канаани не подтвердил информацию о передаче России партии боевых беспилотников. Однако руководство РФ обращалась с такой просьбой.

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