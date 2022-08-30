Іран передав Росії першу партію безпілотників для використання в Україні - WP

Росія отримала від Ірану першу партію ударних безпілотників, які після навчання будуть використовуватися у війні проти України.

Російські вантажні літаки нишком забрали перші бойові безпілотники іранського виробництва для використання проти України. Як заявляють офіційні особи США, це означає поглиблення зв’язків між Москвою та Тегераном, а також свідчить про труднощі у Росії з постачанням для своїх військових.

Про це повідомляє Washington Post.

БПЛА були доставлені в РФ транспортними літаками, перші з яких вилетіли 19 серпня. Вони привезли принаймні два типи безпілотників, які здатні нести боєприпаси для атак на радари, артилерію та інші військові цілі.

Початкова поставка безпілотників серії Mohajer-6 і Shahed до Москви вважається першою частиною запланованої передачі сотень іранських БПЛА різних типів.

Поява іранських безпілотників у РФ може допомогти заповнити серйозну прогалину у військовій кампанії Росії в Україні. Росія має від 1500 до 2000 військових БПЛА для спостереження, однак порівняно небагато ударних безпілотників, які можуть точно вражати цілі глибоко всередині ворожої території.

Крім того, за словами офіційних осіб у США, під час перших випробувань у Росії іранські безпілотники зазнали численних несправностей.

За словами аналітиків, хоча Росія прагне збільшити внутрішнє виробництво таких безпілотників, цьому заважають західні санкції і експортний контроль, які зупинили потік напівпровідникових мікросхем, необхідних для виробництва такої зброї.

Нагадаємо, за даними іноземних ЗМІ, адміністрація президента США заявила, що РФ могла звернутися до Ірану з проханням надати їй сотні безпілотних літальних апаратів, зокрема здатних нести зброю, для використання у війні проти України.

Згодом представник МЗС Ірану Насер Канаані не підтвердив інформацію про передавання Росії партії бойових безпілотників. Проте керівництво РФ зверталося з таким проханням.

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