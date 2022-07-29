Іран нарощує виробництво і експорт безпілотників – NYT

Тегеран активізував продаж безпілотників у країни за межами Близького Сходу, намагаючись стати гравцем на міжнародному ринку.

Про це пише The New York Times.

За даними іранських ЗМІ, супутникових знімків і розвідки, Іран зараз прагне створити свій глобальний вплив і продавати бойові безпілотники іншим країнам, у тому числі тим, на які в останні роки були введені різні санкції, як-от Венесуела та Судан. Тепер потенційним клієнтом може бути Росія.

Цього місяця Вашингтон заявив, що має розвідувальні дані про те, що Москва планує придбати сотні безпілотників в Ірану, щоб посилити свій арсенал для війни в Україні. Представники США закликали Іран не продавати дрони Росії та попередили про наслідки для обох країн.

"Іран все більше стає глобальним гравцем з точки зору експорту безпілотників", — сказав оборонний аналітик, екперт по Близькому Сходу Сет Францман.

За його словами, іранські безпілотники коштують менше, ніж інші моделі на ринку, але довели свою цінність на полях битв на Близькому Сході.

Францман зазначив, що іранські дрони в основному купують країни з низьким рівнем доходу або країни, які постраждали від санкцій, і не можуть купувати їх деінде. Іран також стикається з жорсткою конкуренцією з боку таких держав, як Туреччина і її безпілотниками Bayraktar.

У травні генерал Мохаммад Багері, головнокомандувач збройними силами Ірану, відвідав Таджикистан для урочистого відкриття заводу з виробництва безпілотників Ababil-2.

Це перший завод з виробництва безпілотників, який Іран побудував за кордоном, і іранські ЗМІ широко висвітлювали цю подію.

Нагадаємо, що Путін поїхав до Тегерана, аби отримати безпілотники для війни з Україною.

Раніше Ізраїль ракетним ударом знищив завод зі збирання іранських безпілотників під Дамаском.

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