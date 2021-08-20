Лесные пожары дошли до Португалии: горит юг страны

Пламя уже выжгло около 9 тыс. га территорий.

Лесные пожары охватили юг Португалии: всего досталось региона Алгарве.

Пр этом рассказали в ТСН.Ранок 20 августа.

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Пламя уже выжгло около 9 тыс. Га территорий. Огонь добрался до национального заповедника, где обитают олени. К тушению возгораний привлекли около 600 чрезвычайников и более 200 единиц техники. В частности, и самолеты. Однако локализовать возгорание не удается из-за сильного ветра и жары.

Горячий воздух, говорят синоптики, принесло из Африки. Сейчас кроме Португалии ячейки возгораний фиксируют и в других странах Европы. — Франции, Италии, Греции и Испании.

Новости мира: лесные пожары охватили юг Португалии - пламя уже выжгло 9 тысяч гектаров

Как сообщалось, в американской Северной Калифорнии лесные пожары почти полностью уничтожили городок в горной местности. Благодаря заблаговременной эвакуации обошлось без жертв. Впрочем, огонь выжег дотла более тысячи домов. Люди вынуждены покидать свои дома в спешке. Спасатели работают на пределе возможностей, но им мешает слишком сильный ветер и засуха.

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