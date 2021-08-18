Министр транспорта США Буттиджедж с мужем станут родителями

Пара шла к этому более года и даже "несколько раз покупала детские вещи".

Министр транспорта США Питер Буттиджедж во вторник, 17 августа, объявил о том, что он и его супруг Частен вскоре станут родителями.

Об этом сообщает Politico.

"На протяжении некоторого времени мы с Частеном хотели, чтобы наша семья стала больше, — написал политик в Twitter. — Мы очень рады поделиться тем, что стали родителями! Процесс еще не завершен, и мы благодарны за любовь, поддержку и уважение к нашей частной жизни".

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Никаких подробностей относительно пути супругов к отцовству Буттиджедж не предоставил. В то же время в июле газета Washington Post сообщала, что пара шла к этому более года и даже "несколько раз покупала детские вещи и обсуждала имена".

"Это действительно странный цикл гнева, разочарования и надежды, — рассказывал Частен Буттиджедж. — Вы думаете, что это наконец происходит, и вы так взволнованы, а потом все срывается".

В феврале Питер Буттиджедж официально возглавил Министерство транспорта США. Его кандидатуру одобрили в Сенате. 39-летний политик стал одним из самых молодых министров в стране, а также первым представителем ЛГБТ-сообщества в должности главы американского ведомства.

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