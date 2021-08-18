НАТО обвинило в захвате Афганистана "провал" правительства Гани

"Провал афганского руководства привел к трагедии, свидетелями которой мы являемся сегодня", — заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 17 августа, возложил на афганское национальное правительство всю вину за захват власти в стране движением "Талибан".

Об этом сообщает CNBC.

"В конечном итоге, политическому руководству Афганистана не удалось противостоять талибам и достичь мирного решения, которого отчаянно хотели афганцы, — высказался глава Альянса. — Провал афганского руководства привел к трагедии, свидетелями которой мы являемся сегодня".

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Он отметил, что "крах был быстрым и внезапным", несмотря на "значительные инвестиции и жертвы" коалиционных сил в течение двух десятилетий. Из этого, по словам Столтенберга, нужно вынести "много уроков".

Генсек отметил, что "союзники и партнеры по НАТО вошли в Афганистан после 11 сентября, чтобы помешать этой стране служить убежищем для международных террористов, которые могут напасть на нас".

"За последние два десятилетия не было террористических атак на территорию союзников, организованных из Афганистана, — указал глава Альянса. — Сегодняшний Афганистан сильно отличается от Афганистана 2001 года".

Напомним, что избранный президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны накануне захвата Кабула талибами. Он пояснил, что решил уехать, чтобы "не допустить кровопролития". Боевики захватили афганскую столицу без сопротивления.

Как сообщалось, американский президент Джо Байден убежден, что решение вывести войска США из Афганистана было правильным, и не жалеет о его принятии.

Напомним:

В воскресенье боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.

что вызвало резкую международную реакцию. Талибы контролируют дворец президента. Они фотографируются с оружием и забрали флаг страны.

и забрали флаг страны. Публичные казни и сплошные запреты: как "Талибан" в Афганистане угнетает женщин .

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Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

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