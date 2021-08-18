Три знака, которым сегодня не стоит гнаться за двумя "зайцами"

День, когда звезды категорически не рекомендуют растрачивать силы на несколько дел сразу – образно говоря, гнаться за двумя "зайцами" сразу. Необходимо выбрать одно – приоритетное – направление и заниматься только им. Можно также проводить небольшие финансовые операции, а вот от крупных лучше отказаться: возложенных на них надежд – в виде прибыли – они не оправдают.

Сегодня, 18 августа, гнаться за двумя "зайцами" нежелательно всем знакам Зодиака, но для трех из них такая многозадачность особенно нежелательна.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, похоже, возомнят себя Юлием Цезарем, который, согласно легендам, умел делать несколько дел одновременно. Работая дома, они надумают совместить решение профессиональных вопросов с домашними хлопотами. В результате сдать вовремя отчет или проект им не удастся, а котлеты, на которые они возлагали большие обеденные надежды, пригорят. Поэтому представителям знака необходимо определиться с тем, что для них важнее, а остальные занятия оставить на потом.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам – в силу напавшей на них сегодня рассеянности – не стоит браться за несколько дел сразу, поскольку они с трудом смогут сосредоточиться на одном из них. Результатом – с большой долей вероятности – станет полное фиаско по всем направлениям, что никак не входит в планы такого амбициозного знака. Так что лучше не рисковать и заниматься чем-то одним – так, кстати, будет не только выгоднее, но и гораздо удобнее – не придется отвлекаться на решение второстепенных вопросов.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, чего уж тут греха таить, не самые организованные и дисциплинированные люди на свете, которым зачастую бывает не под силу сосредоточиться на одном задании, а о нескольких и говорить не стоит. Поэтому сегодня представителям знака особенно важно избегать ситуации, при которой придется решать несколько задач одновременно – ни к чему, кроме провала по всем статьям, это не приведет, в то время как блестящее выполнение одного-единственного задания принесет благодарность от начальства.

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