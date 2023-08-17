На Гавайях огонь уничтожил чуть ли не весь город, а храм чудом уцелел (видео)

На опубликованном видео видно, что католическая церковь до сих пор возвышается вокруг сгоревших домов.

В результате масштабных лесных пожаров на Гавайях огонь почти полностью уничтожил город Лахайна (остров Мауи).

Исторически ценный город был популярен среди туристов, а также имел большое культурное значение — Лахайна в XIX веке была столицей Королевства Гавайи – независимого государства до присоединения к США. Лесной пожар оставил Лахайну в обугленных развалинах.

Однако в городе, где несколько дней назад бушевали масштабные пожары, чудом уцелел католический храм. Об этом передают Daily Mail и Сredo.

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На опубликованном видео видно, что католическая церковь до сих пор возвышается вокруг пожарищ домов.

"Для нас это как чудо. Когда мы увидели, что шпиль церкви возвышается над городом, это было увлекательное зрелище", – заявил католический викарий из Гавайев. Многие местные жители и комментаторы в соцсетях поддерживают его мнение о чуде.

Впрочем, деревянная крыша храма получили повреждения, масштаб которых пока определить трудно.

Кроме католического храма, в Лахайне невредимым остался и расположенный рядом приходской дом, в котором проживает местный священник.

На Гавайях огонь уничтожил весь город, а храм чудом уцелел

Католическая церковь в Лахайне построена в 1846 году, более чем за 100 лет до того, как Гавайи присоединились к США.

Католический храм Девы Марии Ланакилы (Победы) в Лахайне / Фото: Getty Images

Другому историческому памятнику в Лахайне — 200-летней протестантской церкви, основанной королевой Кеопуолане, не повезло. Храм Вайола сгорел дотла.

Один из местных жителей, Брайан Агиран, оставался в Лахайне в пик пожара и чудом спас свой дом.

"Я закрываю глаза и вижу Армагеддон. Теперь Лахайна изменилась навсегда", – сказал он в комментарии BBC.

Напомним, что в результате масштабных лесных пожаров на Гавайях погибли почти сотня человек.

Спасаясь от огня, люди прыгали в океан, а города превратились в пожарища.