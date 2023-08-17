На Гаваях вогонь знищив ледь не усе місто, а храм дивом уцілів (відео)

На опублікованому відео видно, що католицька церква і досі височіє довкола згарищ будинків.
Внаслідок масштабних лісових пожеж на Гаваях вогонь майже повністю знищив місто Лахайна (острів Мауї).
Історично цінне місто було популярне серед туристів, а також мало велике культурне значення — Лахайна в XIX столітті було столицею Королівства Гаваї – держави, яка була незалежною до приєднання до США. Лісова пожежа залишила Лахайну в обвуглених руїнах.
Проте у місті, де кілька днів тому вирували масштабні пожежі, дивом вцілів католицький храм. Про це передають Daily Mail і Сredo.
На опублікованому відео видно, що католицька церква і досі височіє довкола згарищ будинків.
"Для нас це як диво. Коли ми побачили, що шпиль церкви височіє над містом, це було захопливе видовище", – заявив католицький вікарій з Гаваїв. Чимало місцевих жителів і коментаторів в соцмережах підтримують його думку про диво.
Втім, дерев’яний дах храму зазнав ушкоджень, масштаб яких наразі визначити важко.
Крім католицького храму, в Лахайні неушкодженим залишився і розташований поруч парафіяльний будинок, в якому мешкає місцевий священник.
Католицька церква у Лахайні збудована 1846 року, більш ніж за 100 років до того, як Гаваї приєдналися до складу США.
Іншій історичній пам'ятці у Лахайні — 200-річній протестантській церкві, заснованій королевою Кеопуолані, не пощастило. Храм Вайола згорів ущент.
Один з місцевих жителів, Брайан Агіран, залишався в Лахайні у пік пожежі і дивом врятував свій будинок.
"Я закриваю очі і бачу Армагеддон. Тепер Лахайна змінилася назавжди", – сказав він у коментарі ВВС.
Нагадаємо, що внаслідок масштабних лісових пожеж на Гаваях загинула майже сотня людей.
Рятуючись від вогню, люди стрибали в океан, а міста перетворились на згарища.