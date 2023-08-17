На Гаваях вогонь знищив ледь не усе місто, а храм дивом уцілів (відео)

На опублікованому відео видно, що католицька церква і досі височіє довкола згарищ будинків.

Внаслідок масштабних лісових пожеж на Гаваях вогонь майже повністю знищив місто Лахайна (острів Мауї).

Історично цінне місто було популярне серед туристів, а також мало велике культурне значення — Лахайна в XIX столітті було столицею Королівства Гаваї – держави, яка була незалежною до приєднання до США. Лісова пожежа залишила Лахайну в обвуглених руїнах.

Проте у місті, де кілька днів тому вирували масштабні пожежі, дивом вцілів католицький храм. Про це передають Daily Mail і Сredo.

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На опублікованому відео видно, що католицька церква і досі височіє довкола згарищ будинків.

"Для нас це як диво. Коли ми побачили, що шпиль церкви височіє над містом, це було захопливе видовище", – заявив католицький вікарій з Гаваїв. Чимало місцевих жителів і коментаторів в соцмережах підтримують його думку про диво.

Втім, дерев’яний дах храму зазнав ушкоджень, масштаб яких наразі визначити важко.

Крім католицького храму, в Лахайні неушкодженим залишився і розташований поруч парафіяльний будинок, в якому мешкає місцевий священник.

На Гаваях вогонь знищив усе місто, а храм дивом уцілів

Католицька церква у Лахайні збудована 1846 року, більш ніж за 100 років до того, як Гаваї приєдналися до складу США.

Католицький храм Діви Марії Ланакіли (Перемоги) у Лахайні / Фото: Getty Images

Іншій історичній пам'ятці у Лахайні — 200-річній протестантській церкві, заснованій королевою Кеопуолані, не пощастило. Храм Вайола згорів ущент.

Один з місцевих жителів, Брайан Агіран, залишався в Лахайні у пік пожежі і дивом врятував свій будинок.

"Я закриваю очі і бачу Армагеддон. Тепер Лахайна змінилася назавжди", – сказав він у коментарі ВВС.

Нагадаємо, що внаслідок масштабних лісових пожеж на Гаваях загинула майже сотня людей.

Рятуючись від вогню, люди стрибали в океан, а міста перетворились на згарища.