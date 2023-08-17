В Україні втретє упродовж дня оголосили масштабну повітряну тривогу

У четвер, 17 серпня, на всій території України втретє оголосили масштабну повітряну тривогу. Небезпека в усіх областях пов'язана з активністю тактичної авіації РФ.

Про це повідомляють в Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

"Черговий зліт МіГ-31К! Ракетна небезпека по всій території України", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, МіГ-31К є носіями надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

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У моніторингових каналах повідомляють, що сьогодні у Росії заплановані тренувальні польоти 16 екіпажів МіГ-31К у межах Нижньогородської, Володимирської, Костромської, Московської, Рязанської, Тамбовської областей та Республіки Мордовія.

"Не виключаються пуски ракет Х-47М2 чи їх імітація", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 15 серпня, від масованої ракетної атаки держави-агресора постраждали міста Дніпро, Львів та Луцьк.

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