"Нас бомбят!": жители Воронежа жалуются на атаку БпЛА (видео)
Во вторник, 18 ноября, над Воронежем РФ слышны взрывы. По неизвестным дронам работает ПВО.
Жителям российского Воронежа днем 18 ноября очень неспокойно. Они жалуются, что город атакуют неизвестные БПЛА.
Кадры публикуют в Сети.
Обнародованные ролики свидетельствуют о том, что воронежцам достаточно «тревожно».
«Ребят, нас бомбят… П***а, нас бомбят, йо**а! П***! Ах**ть! Бл**ь! А не дай бог в мой дом, бл**ь, залетит? Вы что, тупые? У меня 15-этажка, бл**ь, я сдохну сразу же, на**й! Ах**ть», — скулят россияне.
«Ехать! Вон, видишь ли, в небе? Нихуя! Ой, блять! Все?», — комментирует атаку другой россиянин.
Россияне заявляют об «сбитии баллистической ракеты с кассетной боевой частью, предварительно – ATACAMS».
Ранее сообщалось о мощном взрыве в районе конструкторского бюро химавтоматики в Воронеже. Это предприятие является частью госкорпорации «Роскосмос» и занимается разработкой и производством жидкостных ракетных двигателей.
«Пока причины неизвестны, возможно, тестирование ракетных двигателей. Следим», — иронически прокомментировали инцидент в Telegram-канале Exilenova+.