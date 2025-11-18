"Нас бомбят!": жители Воронежа жалуются на атаку БпЛА (видео)

Флаг РФ / © iStock

Жителям российского Воронежа днем 18 ноября очень неспокойно. Они жалуются, что город атакуют неизвестные БПЛА.

Кадры публикуют в Сети.

Обнародованные ролики свидетельствуют о том, что воронежцам достаточно «тревожно».

«Ребят, нас бомбят… П***а, нас бомбят, йо**а! П***! Ах**ть! Бл**ь! А не дай бог в мой дом, бл**ь, залетит? Вы что, тупые? У меня 15-этажка, бл**ь, я сдохну сразу же, на**й! Ах**ть», — скулят россияне.

«Ехать! Вон, видишь ли, в небе? Нихуя! Ой, блять! Все?», — комментирует атаку другой россиянин.

Россияне заявляют об «сбитии баллистической ракеты с кассетной боевой частью, предварительно – ATACAMS».

Ранее сообщалось о мощном взрыве в районе конструкторского бюро химавтоматики в Воронеже. Это предприятие является частью госкорпорации «Роскосмос» и занимается разработкой и производством жидкостных ракетных двигателей.

«Пока причины неизвестны, возможно, тестирование ракетных двигателей. Следим», — иронически прокомментировали инцидент в Telegram-канале Exilenova+.