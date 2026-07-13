Полиция озвучила первые версии убийства бывшего министра: что известно

Британская полиция / © Getty Images

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Следователи в Великобритании пока не увидели признаков того, что убийство бывшего министра Энн Видеком имело политические мотивы.

Об этом сообщает Reuters.

Также сообщили, что после задержания 28-летнего подозреваемого британца больше никого не разыскивают. Задержанный в пятницу подозреваемый на следующий день был отпущен без обвинений.

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«В настоящее время все еще нет оснований считать, что это был инцидент с террористическими мотивами. Пока мы больше никого не разыскиваем в связи с этим убийством… Детективы оставляют открытыми разные версии относительно потенциального мотива. Нет ничего, что бы указывало на политические мотивы», — отметил представитель полиции Девона и Корнуола.

Энн Видеком работала в консервативном правительстве Джона Мэйджора в 90-х годах, после того в 2010 году ушла из парламента. Позже она присоединилась к Найджелу Фараджу и стала спикером по миграционных и правовых вопросов в его популистской партии Reform UK.

Напомним, 78-летнюю Видеком на прошлой неделе нашли мертвой в собственном доме в загородной местности на юго-западе Англии с серьезными ранениями. По подозрению в причастности к убийству задержан мужчина, однако позже его отпустили.

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