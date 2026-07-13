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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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366
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Поліція озвучила перші версії вбивства колишньої міністерки: що відомо

Поліція поки не бачить політичного мотиву убивства ексміністерки Британії Енн Відеком.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Британська поліція

Британська поліція / © Getty Images

Слідчі у Великій Британії поки не побачили ознак того, що вбивство колишньої міністерки Енн Відеком мало політичні мотиви.

Про це повідомляє Reuters.

Також повідомили, що після затримання 28-річного підозрюваного британця більше нікого не розшукують. Затриманого у п’ятницю підозрюваного наступного дня відпустили без звинувачень.

«На цей час все ще немає підстав вважати, що це був інцидент з терористичними мотивами. Наразі ми більше нікого не розшукуємо у зв’язку з цим вбивством… Детективи залишають відкритими різні версії щодо потенційного мотиву. Немає нічого, що вказувало би на політичні мотиви», — зазначив представник поліції Девону і Корнуолу.

Енн Відеком працювала в консервативному уряді Джона Мейджора у 90-х роках, після того у 2010 році пішла з парламенту. Пізніше вона приєдналась до Найджела Фараджа і стала речницею з міграційних і правових питань у його популістській партії Reform UK.

Нагадаємо, 78-річну Відеком минулого тижня знайшли мертвою у власній домівці у заміській місцевості на південному заході Англії із серйозними пораненнями. За підозрою у причетності до вбивства затримали чоловіка, однак згодом його відпустили.

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Дата публікації
Кількість переглядів
366
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