«Продолжим цели СВО»: в Путина сделали новое агрессивное заявление о войне в Украине

Дмитрий Песков / © Getty Images

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В Кремле традиционно обвинили Украину в отвержении мира, а потому РФ пригрозили продолжением войны.

Об этом прихвостень Путина сказал российским пропагандистам.

Более того, спикер Путина Дмитрий Песков требует от Киева «проявить добрую волю» и «принять важные решения».

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«При отсутствии готовности Украины к мирному урегулированию РФ продолжит „СВО“. Достижение целей СВО может состояться мирно, если Киев проявит добрую волю и примет важные решения», — заявил он цинично.

Также в Кремле прокомментировали стартовавший во вторник саммит НАТО в Анкаре 7 июля. Песков заявил, что в Кремле «пристально следят» за всеми новостями из встречи лидеров стран-членов Альянса.

«В контексте подготовки к саммиту НАТО по РФ заявления носили скорее конфронтационный характер», — обиженно сказал он.

Мирные переговоры между Украиной и РФ — последние новости

Напомним, в МИД Украины назвали четыре ключевых пункта для завершения войны и постоянный мир в стране. Среди них, в частности:

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двусторонние гарантии безопасности от США, которые юридически закреплены,

Военное присутствие партнеров на территории Украины с помощью Америка,

Членство Украины в ЕС,

Усиление военной помощи от союзников.

А между тем союзник РФ — Китай неожиданно призвал Киев и Москву немедленно возвратиться за стол переговоров. Заместитель постпреда КНР при ООН Сунь Лей во время заседания Совбеза заявил, что на этом настаивает лидер Си Цзиньпин.

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