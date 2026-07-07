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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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465
Время на прочтение
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«Продолжим цели СВО»: в Путина сделали новое агрессивное заявление о войне в Украине

Спикер Путина Дмитрий Песков требует от Киева «проявить добрую волю» и «принять важные решения».

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков / © Getty Images

В Кремле традиционно обвинили Украину в отвержении мира, а потому РФ пригрозили продолжением войны.

Об этом прихвостень Путина сказал российским пропагандистам.

Более того, спикер Путина Дмитрий Песков требует от Киева «проявить добрую волю» и «принять важные решения».

«При отсутствии готовности Украины к мирному урегулированию РФ продолжит „СВО“. Достижение целей СВО может состояться мирно, если Киев проявит добрую волю и примет важные решения», — заявил он цинично.

Также в Кремле прокомментировали стартовавший во вторник саммит НАТО в Анкаре 7 июля. Песков заявил, что в Кремле «пристально следят» за всеми новостями из встречи лидеров стран-членов Альянса.

«В контексте подготовки к саммиту НАТО по РФ заявления носили скорее конфронтационный характер», — обиженно сказал он.

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Напомним, в МИД Украины назвали четыре ключевых пункта для завершения войны и постоянный мир в стране. Среди них, в частности:

  • двусторонние гарантии безопасности от США, которые юридически закреплены,

  • Военное присутствие партнеров на территории Украины с помощью Америка,

  • Членство Украины в ЕС,

  • Усиление военной помощи от союзников.

А между тем союзник РФ — Китай неожиданно призвал Киев и Москву немедленно возвратиться за стол переговоров. Заместитель постпреда КНР при ООН Сунь Лей во время заседания Совбеза заявил, что на этом настаивает лидер Си Цзиньпин.

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Дата публикации
Количество просмотров
465
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