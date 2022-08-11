Разведчики РФ дважды попытались летать в зоне ПВО Аляски

Командование противовоздушной обороны Северной Америки информирует о минимум двух активных попытках разведывательных самолетов России проводить полеты в зоне ПВО Аляски.
Об этом идет речь в сообщении в сервисе микроблогов Twitter объединенного командования NORAD.
Заметим, что Аляска граничит с Россией через Берингов пролив.
На двох відокремленых обстоятельствах, более 2 дней, алясканский NORAD регион был помещен, выставлен и идентифицирован российским surveillance aircraft entering and operating withallaskan ADIZ. Russian aircraft ходьба не вводится в American или Canadian серединный аэропорт. #WeHaveTheWatch— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) August 10, 2022
«В двух отдельных случаях за последние два дня NORAD в регионе Аляски обнаружил, отследил и идентифицировал российские разведывательные самолеты, которые входили и действовали в зоне ПВО Аляски», — читаем в сообщении.
В то же время, российские самолеты-разведчики не входили в суверенное воздушное пространство Америки или Канады.
Напомним, что NORAD – Объединенная система противовоздушной обороны Северной Америки континента, функционирование которой обеспечивают и канадские и американские силы ПВО.
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