Розвідники РФ двічі спробували літати в зоні ППО Аляски

Командування протиповітряної оборони Північної Америки інформує про мінімум дві активних спроби розвідувальних літаків Росії проводити польоти в зоні ППО Аляски.
Про це йдеться у повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter об’єднаного командування NORAD.
Зауважимо, що Аляска межує з Росією через Берингову протоку.
On two separate occasions, over the past 2 days, the Alaskan NORAD Region detected, tracked and identified Russian surveillance aircraft entering and operating within the Alaskan ADIZ. The Russian aircraft did not enter American or Canadian sovereign airspace. #WeHaveTheWatch— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) August 10, 2022
«У двох окремих випадках упродовж останніх двох днів NORAD у регіоні Аляски виявив, відстежив та ідентифікував російські розвідувальні літаки, які входили та діяли в зоні ППО Аляски», - читаємо в повідомленні.
Водночас російські літаки-розвідники не входили в суверенний повітряний простір Америки чи Канади.
Нагадаємо, що NORAD – Об'єднана система протиповітряної оборони Північної Америки континенту, функціонування якої забезпечують і канадські та американські сили ППО.
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