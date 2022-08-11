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Розвідники РФ двічі спробували літати в зоні ППО Аляски

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Розвідники РФ двічі спробували літати в зоні ППО Аляски

Фото: aviarf.ru

Командування протиповітряної оборони Північної Америки інформує про мінімум дві активних спроби розвідувальних літаків Росії проводити польоти в зоні ППО Аляски.

Про це йдеться у повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter об’єднаного командування NORAD.

Зауважимо, що Аляска межує з Росією через Берингову протоку.

«У двох окремих випадках упродовж останніх двох днів NORAD у регіоні Аляски виявив, відстежив та ідентифікував російські розвідувальні літаки, які входили та діяли в зоні ППО Аляски», - читаємо в повідомленні.

Водночас російські літаки-розвідники не входили в суверенний повітряний простір Америки чи Канади.

Нагадаємо, що NORAD – Об'єднана система протиповітряної оборони Північної Америки континенту, функціонування якої забезпечують і канадські та американські сили ППО.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1201
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