Швейцарія тимчасово закрила свій повітряний простір: що сталось

Польоти у Швейцарії наразі неможливі.

У середу, 15 червня, Швейцарія закрила свій повітряний простір через технічні проблеми з системою управління повітряним рухом.

Про це повідомляє постачальник аеронавігаційних послуг, який здійснює управління та моніторинг повітряного простору Швейцарії Skyguide.

"Сьогодні рано-вранці у швейцарського постачальника аеронавігаційних послуг Skyguide стався технічний збій, тому повітряний простір Швейцарії було закрито для руху з міркувань безпеки", - йдеться в повідомленні.

У компанії зараз намагаються усунути несправність.

"Skyguide прикро за цей інцидент та його наслідки для своїх клієнтів, партнерів і пасажирів в аеропортах Женеви та Цюриха, і працює над пошуком рішення", - йдеться у повідомленні.

Коли вдасться усунути технічні проблеми і відновити польоти у Швейцарії - наразі невідомо. Компанія пообіцяла поінформувати про це додатково.

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