Швейцарія тимчасово закрила свій повітряний простір: що сталось

Польоти у Швейцарії наразі неможливі.
У середу, 15 червня, Швейцарія закрила свій повітряний простір через технічні проблеми з системою управління повітряним рухом.
Про це повідомляє постачальник аеронавігаційних послуг, який здійснює управління та моніторинг повітряного простору Швейцарії Skyguide.
"Сьогодні рано-вранці у швейцарського постачальника аеронавігаційних послуг Skyguide стався технічний збій, тому повітряний простір Швейцарії було закрито для руху з міркувань безпеки", - йдеться в повідомленні.
У компанії зараз намагаються усунути несправність.
"Skyguide прикро за цей інцидент та його наслідки для своїх клієнтів, партнерів і пасажирів в аеропортах Женеви та Цюриха, і працює над пошуком рішення", - йдеться у повідомленні.
Коли вдасться усунути технічні проблеми і відновити польоти у Швейцарії - наразі невідомо. Компанія пообіцяла поінформувати про це додатково.
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