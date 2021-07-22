Российский пенсионер собирался переправить в Украину прицелы для гранатометов

Во время обыска у него дома нашли части оружия.

Суд приговорил жителя Владимира почти до двух лет колонии по делу о контрабанде в Украину частей к оружию.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России, пишет "Интерфакс".

"Мужчине назначили один год и 11 месяцев колонии строгого режима, признав виновным по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Приговор уже вступил в силу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что военный пенсионер из Владимира был задержан в августе 2019 года. Во время обыска у него дома нашли части оружия, в том числе оптические прицелы для гранатометов, которые он собирался переправить в Украину через Белгородскую и Ростовскую области. По данным УФСБ, стоимость изъятого превышает 500 тыс. рублей (183 тыс грн).

Напомним:

Военный из Хмельницкой области пытался продать запчасти к бомбардировщикам.

к бомбардировщикам. А у 61-летнего винничанина правоохранители изъяли целый арсенал оружия.

Новости Украины: У винницкого пенсионера изъяли целый арсенал оружия

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