Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Российский пенсионер собирался переправить в Украину прицелы для гранатометов

Российский пенсионер собирался переправить в Украину прицелы для гранатометов

Во время обыска у него дома нашли части оружия.

Суд приговорил жителя Владимира почти до двух лет колонии по делу о контрабанде в Украину частей к оружию.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России, пишет "Интерфакс".

"Мужчине назначили один год и 11 месяцев колонии строгого режима, признав виновным по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Приговор уже вступил в силу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что военный пенсионер из Владимира был задержан в августе 2019 года. Во время обыска у него дома нашли части оружия, в том числе оптические прицелы для гранатометов, которые он собирался переправить в Украину через Белгородскую и Ростовскую области. По данным УФСБ, стоимость изъятого превышает 500 тыс. рублей (183 тыс грн).

Напомним:

Новости Украины: У винницкого пенсионера изъяли целый арсенал оружия

Новости Украины: У винницкого пенсионера изъяли целый арсенал оружия