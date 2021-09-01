С 6 сентября Албания меняет правила въезда: что нужно знать

С 6 сентября Албания меняет правила въезда: что нужно знать

Также с 1 сентября в стране ввели комендантский час с 23:00 до 6:00.

С 6 сентября Албания меняет правила въезда в страну для иностранных туристов. Новые требования также являются обязательными для граждан, путешествующих по территории Албании транзитом.

Об этом в среду, 1 сентября, сообщает "Коронавирус инфо" в Telegram-канале.

Для въезда в страну нужно будет предъявить сертификат вакцинации (последняя прививка за 2 недели до въезда) или отрицательный результат ПЦР-тестирования (за 72 часа)

Также въезд в страну разрешается при условии предоставления одного из следующих документов:

отрицательный тест на антиген, сделан не позднее, чем за 48 часов до въезда;

справка о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Указанные требования также распространяются на лиц, которые планируют пересечь территорию страны транзитом.

Также с 1 сентября в стране ввели комендантский час с 23:00 до 6:00. Специальное разрешение на передвижение в течение указанного времени можно получить на портале е-Албания.

Напомним:

Между тем иностранцам въезд в Украину облегчили. Пограничники начали применять электронную проверку COVID сертификатов. После сканирования QR-кода специальная программа определяет — подлинный ли документ. Показывает, имеет ли лицо полный цикл вакцинации или отрицательный тест на COVID, или, возможно, недавно переболело коронавирусом. Весь процесс занимает несколько секунд.

облегчили. Пограничники начали применять электронную проверку COVID сертификатов. После сканирования QR-кода специальная программа определяет — подлинный ли документ. Показывает, имеет ли лицо полный цикл вакцинации или отрицательный тест на COVID, или, возможно, недавно переболело коронавирусом. Весь процесс занимает несколько секунд. Турция вводит новые ограничения для туристов. Уже с 6 сентября путешественники, не имеющие прививки от коронавируса, вынуждены будут в общественных местах оказывать негативный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 48 часов. А во Франции COVID-паспорта отныне — обязательны для работников общепита, музеев, кинотеатров и крупных торговых центров.

Новости Украины: иностранцам облегчили въезд - пограничники проверяют COVID-сертификаты электронно

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку