С 6 сентября Албания меняет правила въезда: что нужно знать

Также с 1 сентября в стране ввели комендантский час с 23:00 до 6:00.
С 6 сентября Албания меняет правила въезда в страну для иностранных туристов. Новые требования также являются обязательными для граждан, путешествующих по территории Албании транзитом.
Об этом в среду, 1 сентября, сообщает "Коронавирус инфо" в Telegram-канале.
Для въезда в страну нужно будет предъявить сертификат вакцинации (последняя прививка за 2 недели до въезда) или отрицательный результат ПЦР-тестирования (за 72 часа)
Также въезд в страну разрешается при условии предоставления одного из следующих документов:
- отрицательный тест на антиген, сделан не позднее, чем за 48 часов до въезда;
- справка о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев.
Указанные требования также распространяются на лиц, которые планируют пересечь территорию страны транзитом.
Также с 1 сентября в стране ввели комендантский час с 23:00 до 6:00. Специальное разрешение на передвижение в течение указанного времени можно получить на портале е-Албания.
Напомним:
- Между тем иностранцам въезд в Украину облегчили. Пограничники начали применять электронную проверку COVID сертификатов. После сканирования QR-кода специальная программа определяет — подлинный ли документ. Показывает, имеет ли лицо полный цикл вакцинации или отрицательный тест на COVID, или, возможно, недавно переболело коронавирусом. Весь процесс занимает несколько секунд.
- Турция вводит новые ограничения для туристов. Уже с 6 сентября путешественники, не имеющие прививки от коронавируса, вынуждены будут в общественных местах оказывать негативный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 48 часов. А во Франции COVID-паспорта отныне — обязательны для работников общепита, музеев, кинотеатров и крупных торговых центров.