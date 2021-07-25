В Хорватии автобус слетел с дороги: погибли 10 человек, еще 45 пострадали

В Хорватии автобус слетел с дороги: погибли 10 человек, еще 45 пострадали

В автобусе находилось 67 пассажиров, в том числе дети.

В Хорватии автобус съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП погибли 10 человек и еще не менее 45 получили ранения.

Об этом сообщаетAP.

Инцидент произошел недалеко от города Славонский Брод на шоссе от Загреба до границы с Сербией.

На фото с места ДТП видно, как автобус лежит на обочине трассы. Вокруг работают пожарные и спасатели. После аварии движение на шоссе было остановлено.

Автобус имел номерные знаки частично признанного государства Косово и направлялся регулярным маршрутом из Германии в столицу Косово Приштину.

В транспортном средстве находилось 67 пассажиров, в том числе дети, и двое водителей. Впоследствии министр здравоохранения Хорватии Вили Барош заявил, что среди пассажиров были 15 несовершеннолетних. Одна девочка получила серьезные травмы.

Руководитель местной полиции Франьо Галич охарактеризовал ДТП как "одну из самых ужасных аварий, которые я когда-либо видел".

Причина аварии пока неизвестна.

Косово уже направило своего министра внутренних дел в Хорватию.

Шоссе, на котором произошла авария, является ключевой транспортной артерией через Хорватию, которая перегружена летом из-за туристов и местных заработчан, которые возвращаются домой из Западной Европы.

Ранее сообщалось, что украинцы могут путешествовать в Хорватию, поскольку правительство этой страны смягчило правила пересечения границы.

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