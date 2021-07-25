Билодид решила приостановить карьеру после "бронзы" Олимпиады в Токио

20-летняя дзюдоистка собирается отдохнуть от спорта.

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 дзюдоистка Дарья Билодид решила взять паузу в спортивной карьере.

Об этом в интервью телеканалу UA:Перший заявил и тренер спортсменки Геннадий Билодид. Сколько продлится перерыв, он не уточнил.

"Когда отдохнет, когда будет готова продолжить работать, когда снова появится желание, тогда можно будет продолжить. Два, три, четыре месяца, полгода, не знаю. Будет видно по ее состоянию", - сказал отец 20-летней дзюдоистки.

Добавим, что после завоевания "бронзы" украинская спортсменка не сдержала эмоций и расплакалась. Смотрите яркие кадры с церемонии награждения Дарьи.

Билодид призналась, что после поражения в полуфинале "настроение было на нуле", но мама помогла ей собраться на решающую схватку за "бронзу". Нашу первую медалистку в Токио уже поздравил президент страны Владимир Зеленский.

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Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.

Честь Украины в Токио будут защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что фехтовальщик Игорь Рейзлин выиграл для Украины вторую медаль Олимпиады-2020.

Новости мира: первая медаль Украины на Олимпийских играх - Дарья Билодед завоевала бронзу

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