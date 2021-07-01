В Польше тело украинки нашли в реке: как погибла женщина

В Польше тело украинки нашли в реке: как погибла женщина

Местная прокуратура начала следствие по делу гибели украинки.

Польские спасатели и полиция обнаружили в реке Равка в населенном пункте Кужешин вблизи города Рава Мазовецка (центр РП) умершую гражданку Украины, которая исчезла 27 июня.

Об исчезновении 36-летней украинки во вторник, 29 июня, сообщил ее работодатель, передает Dziennik.pl.

Работодатель сообщил об исчезновении украинки, когда она второй день подряд не вышла на работу. По его словам, в воскресенье после обеда она пошла на реку Равка и уже не вернулась домой.

Полиция и спасатели в среду организовали поиски пропавшей гражданки Украины в районе, куда она пошла, в частности с привлечением полицейского вертолета. Во время поисков в воде обнаружили тело женщины и доставили его на берег.

Местная прокуратура начала следствие по делу гибели украинском. Следствие должно установить причины смерти.

Напомним, в Италии погибла 49-летняя заработках из Украины Оксана Лаврук. Ее посреди города сбил автомобиль.

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