У Польщі тіло українки знайшли в річці: як загинула жінка

У Польщі тіло українки знайшли в річці: як загинула жінка

Місцева прокуратура розпочала слідство у справі загибелі українки.

Польські рятувальники та поліція виявили в ріці Равка у населеному пункті Кужешин поблизу міста Рава Мазовецька (центр РП) померлу громадянку України, яка зникла 27 червня.

Про зникнення 36-річної українки у вівторок, 29 червня, повідомив її працедавець, передає Dziennik.pl.

Працедавець поінформував про зникнення українки, коли вона другий день поспіль не вийшла на роботу. За його словами, в неділю після обіду вона пішла на ріку Равка і вже не повернулася додому.

Поліція та рятувальники в середу організували пошуки зниклої громадянки України в районі, куди вона пішла, зокрема із залученням поліцейського гелікоптера. Під час пошуків у воді виявили тіло жінки і доправили його на берег.

Місцева прокуратура розпочала слідство у справі загибелі українки. Слідство має встановити причини смерті.

Нагадаємо, в Італії загинула 49-річна заробітчанка з України Оксана Лаврук. Її посеред міста збив автомобіль.

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