В Сербии прошел протест после массовых расстрелов

В Сербии прошла акция протеста "против насилия", которая стала самой массовой акцией с тех пор, как люди начали выходить на улицы после двух массовых расстрелов в начале мая.

Об этом сообщает N1.

Антиправительственный протест состоялся ровно через месяц после расстрела 13-летнего ученика престижной школы Белграда, из ружья убившего девять детей и школьного охранника.

В марше участвовали студенты университетов, державшие в руках плакат с надписью "Сербия против насилия!".

Тысячи местных жителей с включенными фонариками мобильных телефонов прошли шествием в штаб-квартиру президента Сербии Александара Вучича, где выпустили большой воздушный шар с надписью "Учич, уходи", а также скандировали лозунги с призывом к отставке.

Сербские СМИ называют эту акцию "прозападной", а случай, когда сербские праворадикалы избили американского журналиста, назвали провокацией самих же протестующих.

С наступлением темноты участники акции засветили свои мобильные телефоны, держа их над головой во время марша по центральной улице Белграда мимо здания президента, многие из них свистели в свистки и призывали Вучича к отставке.

На следующую неделю запланирована очередная акция протеста, которая становится все более серьезным вызовом для Вучича – возможно, самым большим из тех, перед которыми он предстал после прихода к власти 11 лет назад.

Напомним, ранее сообщалось, что на севере частично признанного государства Косово снова вспыхнули протесты.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр образования Сербии подал в отставку на фоне стрельбы в белградской школе.

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