В США сняли йети с детенышем

Многие пользователи Сети соглашаются, что это очень похоже на йети с детенышем, но хватает и скептиков, которые считают, что на фото охотник в камуфляже, который переносит свою собаку, или все это просто мистификация с человеком в костюме йети.

В начале июля 2021 года житель штата Мичиган (США) по имени Эдди В. отправил необычную фотографию в организацию по изучению йети "Rocky Mountain Sasquatch Organization (RMSO)", которую члены организации сразу выложили в соцсетях.

Об этом сообщает Lad Bible.

На снимке было изображено двуногое существо, покрытое коричнево-рыжеватой шерстью, которое переходит реку, держа на руках нечто, похожее на такое же существо, только меньшего размера, вероятно своего детеныша.

"Мой двоюродный брат катался на каяках по реке Касс здесь, в Мичигане, когда он сделал этот снимок. Не уверен, что это такое, но я отправил его нескольким людям, чтобы узнать, что они говорят. Некоторые говорят, что это снежный человек, несет своего детеныша, другие говорят, что это снежный человек, несущий тушу оленя ", — говорилось в подписи к фото.

Впоследствии выяснилось, что на самом деле это не фото, а скриншот с видео, которое Эдди также направил в RMSO и которое они также опубликовали. Момент с существом на реке на видео длится лишь несколько секунд.

Исследователь Кайл Шоу, который тщательно изучил запись, отметил, что существо действительно выглядит так, как будто оно держит своего малыша, и назвал его "похожим на снежного человека".

"Я не говорю, что это именно снежный человек, но многое из того, что здесь (на видео — Ред.) происходит, говорит мне, что это что-то движется по реке, создавая кильватерную струю, и, похоже, несет малыша. Голова малыша находится позади матери или отца. Он должен лежать на левом плече и как-будто на спине, но вы можете видеть туловище, ногу и ступню ребенка. Просто невероятно ", — отметил эксперт.

Многие пользователи Сети соглашаются, что это очень похоже на йети с детенышем, но хватает и скептиков, которые считают, что на фото охотник в камуфляже, который переносит свою собаку, или все это просто мистификация с человеком в костюме йети.

Напомним:

В национальном парке в США мужчина устроил стрельбу после встречи со снежным человеком.

А индийская армия даже обнародовала фото, на котором якобы изображены следы йети. Фотографии были сделаны неподалеку военного лагеря на горе Макалу в Гималаях.

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