5 привычек хозяина, которые раздражают кошку: почему любимец может вас избегать

Кот / © pexels.com

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Многие владельцы кошек уверены, что хорошо понимают своих любимцев. Но внезапный укус, удар лапой или побег под диван часто свидетельствуют не о "плохом характере" животного, а о реакции на поведение человека.

Эксперт из котов и основательница Cat in the Box Дон Лафонтен объяснила Newsweek, что люди часто ошибочно ожидают от кошек такой же социальности, как от собак или других людей.

На самом деле кошки могут быть очень привязаны, но обычно любят спокойное, предполагаемое общение и хотят сами контролировать контакт.

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Навязывание общения

Одна из самых распространенных ошибок – постоянно первыми брать кота на руки, гладить его или требовать внимания. Для человека это может быть проявлением любви, но для животного такое поведение часто смотрится как давление.

Кошки обычно лучше реагируют, когда им дают простор. Если животное самое подходит, выходит из-под дивана или садится рядом, это можно воспринимать как приглашение к контакту. Но даже тогда не стоит хватать ее на руки или слишком активно гладить.

Слишком пристальный взгляд

Для людей зрительный контакт часто означает внимание, но в кошачьем поведении длинный прямой взгляд может восприниматься как угроза или вызов.

Лафонтен рекомендует смотреть на кота ненавязчиво и недолго. Лучше использовать медленное моргание — у котов это часто сигнал покоя и доверия. Если человек отвечает так же, животное может чувствовать себя безопаснее.

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Чрезмерное поглаживание

Кошки могут любить прикосновения, но имеют свой предел терпения. Если человеку кажется, что животному нравится поглаживание, это не значит, что он готов терпеть его долго.

Самые безопасные зоны для прикосновений – голова, затылок, подбородок и щеки. В то же время следует следить за сигналами дискомфорта: дерганием хвоста, напряжением тела, поворотом ушей или попыткой отойти. Если такие признаки появились, лучше прекратить контакт, пока кот не перешел к укусу или удару лапой.

Повышение голоса

Даже если человек не считает свой голос криком, кот может воспринимать его именно так. У котов очень чувствительный слух, поэтому резкие звуки, громкие замечания или эмоциональный тон могут вызвать стресс.

Спокойное и последовательное общение обычно работает лучше. Кошки не всегда понимают, за что именно на них кричат, но хорошо запоминают, что рядом с человеком может быть опасно или неприятно.

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Наказание за нежелательное поведение

Вопли, брызгание водой или физическое наказание могут временно остановить нежелательное поведение, но не решают проблему. Напротив, такие методы часто усугубляют тревожность и разрушают доверие между котом и хозяином.

По словам Лафонтен, коты не воспринимают наказание как "воспитание". Они скорее усваивают, что человеку нельзя доверять.

Большинство конфликтов возникает не из-за упрямства или злобы кота, а из-за разных способов общения. Чтобы улучшить отношения с любимцем, следует внимательнее следить за его сигналами, не навязывать контакт и уважать границы животного.

Напомним, коты воспринимают мир иначе, чем люди. Из-за дихроматического зрения они видят преимущественно оттенки серого, синего и желтого, зато прекрасно ориентируются в темноте и замечают малейшие движения.

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Специалисты отмечают, что для котов важнее внешности человека голос, запах и поведение. Ученые также отмечают, что общение с котами помогает снижать стресс и положительно влияет на здоровье человека.

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