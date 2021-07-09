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Фотограф заснял волну, похожую на лицо Посейдона

Фотограф заснял волну, похожую на лицо Посейдона

Фото: @JeffOvers

Вот что значит "поймал волну".

В Англии на северном побережье Восточного Сассекса фотограф BBC Джефф Оверс сделал фото волны, которая во время шторма бьется о стену гавани, образуя "лицо" Посейдона.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Фото является примером парейдолии   — разновидности зрительных иллюзий, основой которых выступают детали реального объекта.

По словам Джеффа Оверса, он не использовал фотошоп.

Напомним, крошечный рисунок да Винчи продали за 12 млн долларов. Изображение головы медведя выполнено в технике "серебряная игла".

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