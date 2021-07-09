Фотограф заснял волну, похожую на лицо Посейдона

Вот что значит "поймал волну".

В Англии на северном побережье Восточного Сассекса фотограф BBC Джефф Оверс сделал фото волны, которая во время шторма бьется о стену гавани, образуя "лицо" Посейдона.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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Фото является примером парейдолии — разновидности зрительных иллюзий, основой которых выступают детали реального объекта.

По словам Джеффа Оверса, он не использовал фотошоп.

Neptune seemed to make an appearance during this morning's channel gales #poseidon pic.twitter.com/uB7Lr0asFi — Jeff Overs (@JeffOvers) July 6, 2021

High tide at Newhaven harbour this morning #Weather pic.twitter.com/lF1jj9cS1T — Jeff Overs (@JeffOvers) July 6, 2021

Напомним, крошечный рисунок да Винчи продали за 12 млн долларов. Изображение головы медведя выполнено в технике "серебряная игла".

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