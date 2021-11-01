Оксфордский словарь выбрал слово 2021 года

Словом года назвали "vax".

Оксфордский словарь английского языка назвал слово года – "vax".

Об этом сообщили на сайте словаря.

Слово "vax" переводится как существительное – "вакцина", "вакцинация" и как глагол – "вакцинировать". Отмечается, что в 2021 году его использовали в 72 раза чаще, чем в прошлом.

К слову, в нынешнем году в мире стартовала массовая вакцинация населения, из-за чего в обиходе появились сроки, связанные с иммунизацией.

По данным авторов словаря, это "vax" возникло в 1799 году благодаря работе английского врача Эдварда Дженнера. Именно он изобрел прививку против оспы.

Напомним, Оксфордский словарь впервые затруднился назвать слово года 2020 года. Лингвисты другого британского издания — Коллинз — выделили сразу с десяток наиболее употребляемых в прошлом году изречений. Кроме "пандемии" и "локдауна", туда попали "краш", "кринж" и "шаденфройде".

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