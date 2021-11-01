Оксфордський словник вибрав слово 2021 року

Словом року назвали "vax".

Оксфордський словник англійської мови назвав слово року - "vax".

Про це повідомили на сайті словника.

Слово "vax" перекладається як іменник - "вакцина", "вакцинація" і як дієслово - "вакцинувати". Зазначається, що у 2021 році його використовували у 72 рази частіше, ніж торік.

До слова, у нинішньому році році у світі стартувала масова вакцинація населення, через що в побуті з'явилися терміни, пов'язані з імунізацією.

За даними авторів словника, це "vax" виникло в 1799 завдяки роботі англійського лікаря Едварда Дженнера. Саме він винайшов щеплення проти віспи.

Нагадаємо, Оксфордський словник уперше не зміг назвати слово року 2020 року. Натомість лінгвісти іншого британського видання - Коллінз - виділили одразу з десяток найуживаніших у минулому році висловів. Окрім "пандемії" і "локдауну", туди потрапили "краш", "крінж" і "шаденфройде".

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